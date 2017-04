Pub

As negociações sobre os termos do 'divórcio' entre o Reino Unido e a UE deverão arrancar em finais de maio

As eleições antecipadas no Reino Unido, marcadas para 8 de junho, em nada alterarão os planos de Bruxelas para as negociações sobre o 'Brexit', disse hoje o porta-voz do presidente do Conselho Europeu.

"As eleições britânicas em nada alteram os nossos planos de uma União Europeia (UE) a 27", disse à AFP Preben Aaman, porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

As negociações sobre os termos do 'divórcio' entre o Reino Unido e a UE deverão arrancar em finais de maio.

No dia 27 de abril, o Conselho de Assuntos Gerais da UE reúne-se, no Luxemburgo, para debater o artigo 50.º do Tratado de Lisboa -- que prevê a saída de um Estado-membro -- e preparar a cimeira a 27 de dia 29, em Bruxelas.

Nesta cimeira, em que Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, deverão ser decididas as diretrizes das negociações sobre o 'Brexit' com Londres.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje a convocatória de legislativas antecipadas no Reino Unido para 08 de junho com vista a reforçar a maioria parlamentar do Partido Conservador no âmbito do 'Brexit'.