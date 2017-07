Pub

Homem de 49 anos inspirou-se na música dos Police e lançou a rios e mares milhares de garrafas com mensagens românticas, para tentar encontrar o amor. Agência de proteção do ambiente recebeu denúncias

Craig Sullivan, de 49 anos, viúvo há 18 meses, decidiu que iria voltar a procurar o amor. Depois de perder a mulher, Julia, vítima de cancro, Sullivan - que é consultor em Londres - pensou numa forma "elegante" de tentar encontrar uma nova parceira e descartou sites de encontros ou os "arranjinhos" dos amigos.

Optou por um gesto grandioso, de que deu conta no blog que escreve: ia lançar aos rios e oceanos 2000 garrafas com mensagens românticas, que haviam de ser encontradas nas praias de todo o mundo. Munido de mapas, GPS e previsões das marés, viajou pela costa britânica para cumprir o plano, mas o tiro saiu-lhe pela culatra: acabou denunciado à agência para a proteção do ambiente escocesa, depois de ter lançado cerca de 200 garrafas só no rio Cree, na área de Dumfries e Galloway.

Os locais não gostaram, recolheram as garrafas e queixaram-se. Um porta-voz da agência, citado pela BBC, referiu que não havia risco ambiental em resultado da ação de Sullivan e que a maioria das garrafas já tinha sido apanhada pelos residentes.

No que ao amor diz respeito, o plano do viúvo parece também não ter obtido grande sucesso. O britânico recebeu entretanto várias mensagens de mulheres - umas mais simpáticas que outras - dizendo que deveria reconsiderar por ter colocado todo aquele lixo no oceano. Houve mesmo quem lhe dissesse que devia ser detido e que a ação deveria ser punida judicialmente, mas a agência para o ambiente da Escócia já garantiu que não irá tirar consequências do gesto de Sullivan, que confessou ter-se inspirado na música dos Police, Message in a Bottle.