Kim Jong-Nam fotografado em 2001, quando foi deportado do Japão após tentar entrar no país com passaporte falso

O meio-irmão do líder da Coreia do Norte terá sido morto por envenenamento no aeroporto de Kuala Lumpur, por duas mulheres

O meio-irmão do líder da Coreia do Norte terá sido assassinado na Malásia, no aeroporto de Kuala Lumpur, avançam as agências internacionais.

Kim Jong-nam era o irmão mais velho de Kim Jong-un e estava há décadas afastado do regime liderado pela família. Passava muito tempo fora de Pyongyang, tendo por várias vezes criticado o poder exercido pela dinastia de que era descendente.

De acordo com uma fonte citada pela Reuters, Kim Jong-nam estava na casa dos 40 e morreu na segunda-feira. A TV Chosun, estação sul-coreana, garante que várias fontes do governo da Coreia do Sul acreditam que o irmão de Kim Jong-un foi envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur por duas mulheres, alegadas agentes do regime norte-coreano, que conseguiram fugir após o homicídio. As informações não foram ainda confirmadas oficialmente.

À Reuters, a polícia da Malásia confirmou que um homem norte-coreano, não identificado, morreu quando estava a ser transportado do aeroporto para um hospital em Kuala Lumpur. Um funcionário dos serviços de urgência confirmou ainda que um cidadão norte-coreano que morrera no hospital tinha apelido Kim e nascera em 1970.

Kim Jong-nam e Kim Jong-un são ambos filhos do falecido líder norte-coreano Kim Jong-il, que morreu em 2011, mas tinham mães diferentes.

Jong-nam terá sido sempre mais próximo do tio, Jang Song-thaek, que era o segundo homem mais poderoso da Coreia do Norte até ter sido executado em 2013, por ordem de Kim Jong-un, acusado de traição.

Em 2001, o irmão mais velho do atual líder do regime de Pyongyang foi apanhado num aeroporto do Japão com um passaporte falso, tendo dito na altura que queria apenas visitar a Disneyland de Tóquio. Nessa altura, terá caído em desgraça perante a família: até ali, era considerado o herdeiro natural do regime autocrático que começou com o avó, Kim Il-sung.

Kim Jong-nam viajou depois para Hong Kong, Macau e China, mantendo-se numa espécie de exílio não assumido. Por várias vezes declarou que não tinha qualquer interesse em fazer parte da governação da Coreia do Norte. "Pessoalmente, sou contra uma sucessão de terceira geração", chegou a dizer à televisão japonesa, logo depois de o irmão ter sucedido ao pai. "Espero que o meu irmão mais novo faça o melhor em nome das vidas prósperas dos norte-coreanos", sublinhou.