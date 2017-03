Pub

O FBI divulgou novas fotografias que mostram o combate ao incêndio e a devastação na sede do Departamento de Defesa dos EUA

São 27 as novas imagens do ataque de 11 de setembro de 2001 ao pentágono agora divulgadas pelo FBI. As fotografias mostram o combate ao incêndio provocado pelo embate do avião no edifício sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o cenário de devastação que restou.

A 11 de setembro de 2001, horas depois do embate de dois aviões contras as torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque - as quais acabaram por ruir - um terceiro avião embateu contra o Pentágono, no condado de Arlington, Virgínia, matando 184 pessoas: 125 funcionários do departamento de Defesa e 59 passageiros e tripulantes que seguiam no voo 77 da American Airlines.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.