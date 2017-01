Pub

Motivo do crime terá sido uma antiga luta entre famílias. Momento foi gravado pelo cameraman que filmava o casamento

Um homem entrou armado este sábado numa igreja no Brasil onde decorria um casamento e alvejou alguns dos convidados. O tiroteio ocorreu na Igreja Nossa Senhora da Conceição por volta das 18 horas, no município de Limoeiro de Anadia, estado de Alagoas, e as vítimas são pai e filho.

O momento em que o atirador, identificado pela polícia como Umberto Ferreira dos Santos, segundo o G1, entrou na igreja, logo atrás da noiva, e abriu fogo foi captado pelo operador de câmara encarregue de filmar a cerimónia.

Umberto Ferreira dos Santos, mais conhecido como Betinho, dirigiu-se às vítimas, Cícero Barbosa da Silva, de 62 anos, e o filho, Edmilson Bezerra da Silva, de 37, e disparou seis vezes, antes de sair calmamente da igreja.

Nas imagens vêm-se os outros convidados e os noivos em pânico e o atirador a abandonar o local.

Segundo o Alagoas 24 Horas, há um terceiro ferido no tiroteio. Uma mulher, nora de Cícero e mulher de Edmilson, que foi atingida no braço. Pai e filho foram submetidos a uma intervenção cirúrgica e o seu estado de saúde não foi revelado.

Betinho acusou as vítimas de terem morto o seu pai antes de atirar. O delegado da polícia Carlos Humberto de Almeida acredita que o motivo do tiroteio foi uma antiga luta entre famílias. "Acredito que ele tenha agido por vingança", afirmou Almeida, segundo o G1.

"Esta questão entre eles já dura há anos, envolvendo assassinatos de parente de ambas as partes. As pessoas já haviam sido presos na época desses crimes e eles ainda lutam por causa disso", explicou o delegado.

Betinho está a ser procurado pela polícia e o delegado espera que ele se entregue para responder por tentativa de duplo homicídio.

"É melhor do que a polícia ir atrás dele", disse. "Mas ainda acredito que ele se irá entregar, já que não é uma pessoa que cometa este tipo de crimes habitualmente", conclui, acrescentando que Betinho não tinha antecedentes criminais.

