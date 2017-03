Pub

Em pelo menos três casos, o suspeito esteve com as vítimas e é acusado de violação. Mas haverá mais de uma centena de vítimas no total, de Austrália aos EUA

Um homem australiano de 42 anos foi acusado de 931 crimes sexuais contra crianças e menores, incluindo três violações. Segundo a polícia de Queensland, o suspeito fazia-se passar pelo cantor canadiano Justin Bieber na internet para conseguir imagens sexuais de crianças e menores - haverá mais de uma centena de vítimas em todo o mundo, dos EUA ao Reino Unido.

O homem já era suspeito em vários crimes, mas foi novamente acusado esta semana, depois de uma análise ao seu computador. Segundo as autoridades, o homem utilizava plataforma como o Facebook e Skype para contactar e enganar crianças. Em três casos os contactos desenvolveram-se e terão levado a violações.

Em comunicado, a polícia pediu aos fãs de Justin Bieber e aos pais das crianças e menores para aumentar em o nível de vigilância. "Esta investigação demonstra tanto a vulnerabilidade das crianças que usam os média sociais e as aplicações de comunicação como o alcance global e capacidades que os criminoso sexuais têm para preparar e seduzir as vítimas", diz o inspetor Jon Rouse no mesmo comunicado.