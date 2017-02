Pub

Polícia está a negociar com o homem, que será doente do hospital

Um homem armado está barricado num quarto no edifício de um hospital psiquiátrico em Istambul, avança a BBC, citando a imprensa turca.

A polícia está já no local, estando os agentes a negociar com o homem que será doente do hospital de Cerrahpasa, unidade dedicada ao tratamento de doenças do foro psiquiátrico.

Inicialmente, a imprensa local avançou que o indivíduo teria feito reféns alguns médicos do hospital, mas até agora essa informação não foi confirmada.

Doentes e funcionários foram entretanto evacuados da unidade hospitalar.

