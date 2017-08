Pub

O pior furacão da década passou da categoria 4 para 3. Em Rockport, edifícios colapsaram com pessoas presas no interior

O furacão Harvey chegou ao Texas na sexta-feira e perdeu parte da intensidade ao tocar terra pela segunda vez, passando da categoria 4 para 3 na escala de Saffir-Simpson, após provocar danos na localidade de Rockport.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, o Harvey, agora com categoria 3, tem ventos máximos de 201 quilómetros por hora e prevê-se que continue a enfraquecer nas próximas 48 horas.

Pelo caminho foi perdendo velocidade, o que significa que precisará de mais tempo para causar danos. Os ventos com força de furacão estendem-se por 65 quilómetros a partir do centro e os violentos, com força de tempestade tropical, a 220 quilómetros.

O centro do Harvey encontra-se a cerca de 10 quilómetros a norte da localidade de Rockport e atingiu a terra pela segunda vez a noroeste da Baía de Copano, após uma primeira vez entre as localidades de Port Aransas e Port O "Connor.

A Univision informou que em Rockport há "muitas estruturas destruídas" e edifícios que colapsaram "com pessoas presas no interior", apesar de ainda não se saber a dimensão exata dos danos.

Cerca de 20.000 turistas estão parados em alto mar, em quatro cruzeiros, devido ao encerramento do porto de Galvston, onde os barcos deviam atracar este fim de semana, segundo a mesma fonte.

Além dos ventos fortes, o furacão levou consigo chuvas torrenciais, sendo o mais temido na última década a atingir os Estados Unidos.

