Os residentes de Onoway foram surpreendidos na segunda-feira e queixaram-se ao município

Os cerca de mil habitantes da vila de Onoway, na província canadiana de Alberta, foram surpreendidos na segunda-feira quando abriram as torneiras de suas casas e viram sair... água cor-de-rosa.

Sucederam-se as queixas ao município local, que reagiu através de uma declaração de Dale Krasnow, presidente da câmara, na qual garantiu não haver perigo para a saúde pública, assumindo depois a responsabilidade por não ter avisado a população: "Devíamos ter feito bem a nossa função de comunicar aquilo que se ia passar."

Pois bem, a água cor-de-rosa que saiu das torneiras não era, afinal, qualquer fenómeno estranho, tratando-se apenas de uma consequência de um vulgar tratamento químico da água com permanganato de potássio para remover da água alguns componentes como ferro e sulfureto de hidrogénio.

O problema foi que as substâncias usadas no tratamento entraram no reservatório devido ao mau funcionamento de uma válvula.