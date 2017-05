Pub

Os dois envolveram-se numa troca de palavras na estrada

Uma jovem grávida, de 25 anos, foi esta quarta-feira considerada culpada de condução perigosa, depois de ter atropelado propositadamente um ciclista.

O homem que estava na bicicleta confrontou a mulher na estrada, por esta estar a conduzir e a falar ao telemóvel ao mesmo tempo. Os dois envolveram-se então numa discussão, com alguns insultos a serem proferidos.

As imagens que se seguem podem chocar pessoas mais sensíveis.

A mulher atropelou propositadamente o ciclista, com este a embater contra uma árvore. A vítima, de 38 anos, foi internada nos cuidados intensivos com lesões no fígado e costelas partidas, de acordo com os meios de comunicação britânicos.

O caso ocorreu a 10 de fevereiro do ano passado, em Londres, mas as imagens surgiram agora.

A condutora aguarda agora sentença por condução perigosa e danos à integridade física do ciclista, que se deslocava para casa depois de uma sessão de meditação.