Pub

Pequim colocou mísseis e bases aéreas no arquipélago que é reivindicado por cinco países. Veja em pormenor

As ilhas Spratly, no Mar do Sul da China, são ocupadas por cinco países, mantendo a região em tensão permanente. Este mês, Pequim reforçou a presença militar na zona, com a instalação de mísseis anti-mísseis e aeródromos.

Com as relações EUA-China a entrarem em território desconhecido com a administração de Donald Trump, analistas consideram que é provável que a China acelere o desenvolvimento de sete ilhas artificiais na região.

Navegue no gráfico interativo da Graphic News para saber pormenores sobre estas movimentações, que estão a aquecer ainda mais as relações entre países adversários.