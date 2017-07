Pub

EasyJet diz-se "muito preocupada" com incidente, mas garante que, ao contrário do que denunciava autora da fotografia que denunciou o caso, agressor não é seu funcionário.

Bastou uma imagem para a EasyJet dar início a uma investigação ao incidente, que ocorreu no aeroporto de Nice, França. Um funcionário do aeroporto terá agredido um passageiro da companhia aérea que tinha uma criança ao colo. O momento da alegada agressão foi registado fotograficamente por uma outra passageira, que denunciou o caso e que disse que o agressor trabalhava para a Easyjet.

A EasyJet já fez saber que procura as respostas para este incidente com urgência, garantiu que o agressor não é seu funcionário e manifestou-se "muito preocupada". A fotografia que deu a conhecer a alegada agressão foi tirada este sábado por Arabella Arkwright, uma passageira que se encontrava no aeroporto de Nice e que associou o incidente ao atraso do avião para Lutton, Londres, superior a 14 horas.

Em declarações à BBC Radio 5 citadas pela imprensa britânica, esta passageira diz que o homem com o bebé se dirigiu ao funcionário do aeroporto e que este inicialmente se limitou a sorrir e depois o agrediu.

Num comunicado, a Easyjet fez saber que o agressor não é funcionário da companhia (ao contrário do que denunciava a passageira que registou o momento), que tudo indica tratar-se de um trabalhador da Samsic - uma empresa prestadora de serviços de limpeza e segurança - e que está a investigar o caso.

A companhia low-cost justificou ainda o atraso de 14 horas do avião com uma avaria técnica e garantiu que os passageiros receberam assistência e vouchers durante a espera, tendo viajado para Londres ao fim do dia.