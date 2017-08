Pub

Em causa está o apoio que estão a dar ao desenvolvimento do programa nuclear a Pyongyang

Os Estados Unidos impuseram sanções a várias empresas e pessoas da Rússia e da China acusados de ajudarem a Coreia do Norte no desenvolvimento do seu programa nuclear.

O departamento do Tesouro norte-americano considerou que esta ação iria aumentar a pressão sobre os norte-coreanos. Isto já depois de no início do mês de agosto, os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que inclui precisamente a Rússia e a China, terem votado a favor de sanções adicionais a Pyongyang.

O Departamento para os Assuntos Internacionais dos Estados Unidos designou dez empresas e seis pessoas como alvo das sanções decretadas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O Tesouro irá continuar a aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte identificando aqueles que ajudam o desenvolvimento dos programas nucleares e de mísseis balísticos, isolando-os do sistema financeiro americano", afirmou Steven Mnuchin, secretário do Tesouro norte-americano.

Esta decisão tem como consequência imediata a impossibilidade de empresas e pessoas americanas poderem fazer negócios com esses apoiantes do regime norte-coreano.