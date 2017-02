Pub

Tribunal proíbe qualquer celebração do dia de São Valentim em todo o país

Os paquistaneses foram proibidos este ano de festejar o dia de São Valentim por ser uma data "não islâmica". A decisão de banir as celebrações em todo o país, assim como a promoção nas redes sociais de qualquer evento que faça referência à ocasião, foi tomada esta segunda-feira pelo Alto Tribunal de Islamabad, a capital do Paquistão.

A proibição tem "efeito imediato" e impede também os meios de comunicação tradicionais e online de divulgarem eventos para o dia de São Valentim, o célebre Dia dos Namorados.

Os juízes baniram as celebrações após terem recebido uma petição que argumentava que o dia em causa não era islâmico e que não fazia parte das tradições muçulmanas.

O ministério da Informação, a Autoridade Reguladora dos Media e o Comissário chefe de Islamabad foram encarregues de se certificarem que a decisão do tribunal é respeitada em todo o país, segundo o Times of India.

A Autoridade Reguladora dos Media deverá inspecionar se os jornais impressos e online cumprem a decisão do tribunal.

O dia de São Valentim é uma data que gera muita controversa no Paquistão todos os anos, mas as celebrações nunca tinham sido proibidas, segundo o mesmo jornal. Apenas uma minoria da população paquistanesa celebra o dia de São Valentim, e são principalmente os mais jovens das grandes cidades.

No ano passado, o presidente Mamnoon Hussain pediu à população que não celebrasse esta data, por não ter qualquer ligação à cultura muçulmana e do país, frisando a necessidade de preservar a identidade religiosa e nacional do Paquistão.