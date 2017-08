Pub

O deserto florido apareceu depois de uma forte chuva e já contam com mais de 200 espécies a crescer na área

Depois de uma intensa e inesperada chuvada que caiu no norte do Chile, parte do deserto de Atacama, um dos mais áridos do mundo, está coberta de flores.

Este é um fenómeno que normalmente ocorre a cada cinco a sete anos, mas desta vez passaram apenas dois anos desde a última visão de um Atacama florido. Em 2015, sob a influência do fenómeno El Niño, o Atacama recebeu mais água do que o normal e as sementes enterradas floriram.

Mais de 200 espécies de plantas foram encontradas a crescer na área, o que atrai visitantes de vários locais. Os oficiais do turismo disseram ainda que esperam que cresçam ainda mais flores nas próximas semanas, pois as diferentes espécies precisam de tempos diferentes para germinar.

