Um prédio de habitação desabou hoje na cidade de Swiebodzice, no sudoeste da Polónia, provocando quatro mortos, quatro feridos e dois desaparecidos, segundo as autoridades locais.

De acordo com o porta-voz dos bombeiros, dezenas de operacionais, ajudados por cães, estão a procurar os dois desaparecidos nos destroços do prédio, devendo as operações de busca e salvamento continuar até domingo.

O colapso de dois dos três andares do edifício poderá ter sido provocado por uma explosão de gás, ainda segundo o porta-voz dos bombeiros, Daniel Mucha.

O governador de Swiebodzice, Bogdan Kozuchowicz, disse que o prédio, construído na Segunda Guerra Mundial, foi recentemente renovado e estava em boas condições técnicas.

Os quatro feridos foram levados para hospitais de Swiebodzice e Wroclaw.