Pub

Relatório norte-americano afirma que o país asiático terá mais poder nuclear que o previsto

A Coreia do Norte poderá ter ultrapassado um dos obstáculos mais importantes para tornar-se uma potência e ameaça nuclear. De acordo com fontes norte-americanas, o regime de Kim Jong-un já terá conseguido produzir ogivas nucleares miniaturizadas, de forma a que caibam em mísseis como os que o regime está a testar.

Um relatório da Agência de Informações de Defesa dos EUA, numa análise feita o mês passado, revela a informação, garantindo mesmo que "a Coreia do Norte já produziu armas nucleares para serem transportadas por mísseis", de acordo com o Washington Post.

Os analistas acreditam assim que a Coreia do Norte terá mais arsenal nuclear do que inicialmente pensavam. Mas, enquanto os EUA acreditam que os norte-coreanos terão cerca de 60 armas nucleares, vários especialistas dizem que número de bombas deverá ser menor.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Assim, depois de no mês passado fontes norte-americanas terem afirmado que a Coreia do Norte teria a capacidade de atingir o território dos EUA, surge a notícia que dá indicações de que o poder militar do país asiático é maior do que o previsto por vários peritos.