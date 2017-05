Pub

Homem de 47 anos foi detido e pode enfrentar pena de prisão

Um homem atou o seu cão, de raça mastim, ao automóvel, e fê-lo correr enquanto conduzia. O animal acabou por não resistir ao cansaço e morreu.

Aconteceu em Valverde de la Virgen, em Leão, Espanha. O homem, de 47 anos, foi detido pelas autoridades depois de serem conhecidos os contornos do caso: o animal foi atado à parte traseira do veículo com um cabo e obrigado a correr.

Depois de finalizadas as investigações, de acordo com EFE, o homem foi detido como suspeito de ser autor de um crime de maus tratos a um animal doméstico, neste caso agravado devido à morte do cão.

A detenção foi feita por elementos da Guardia Civil de Armunia, juntamente com as autoridades locais de Valverde de la Virgen.

De acordo com a lei espanhola, os maus tratos a um animal podem ser punidos com pena de prisão, dos três meses a um ano, e com a proibição de exercer qualquer profissão, ou ter qualquer negócio, que envolva animais.