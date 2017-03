Pub

Durante 20 minutos, os espectadores do Touba TV do Senegal foram presenteados com um filme pornográfico. Canal atribuiu situação a uma "partida satânica"

"Ele há coisas do Diabo". Terá sido assim que os responsáveis do Touba TV, um canal islâmico senegalês, pensaram quando durante 20 minutos o canal emitiu um filme pornográfico, tendo os habituais espectadores ficado chocados, segundo a BBC.

Em comunicado, os responsáveis do canal afirmaram-se "indignados", condenando um "ato criminoso, que parece ser uma partida satânica, projetada para minar um canal conhecido por defender os valores e ensinamentos islâmicos".

A Touba TV transmite programas de cariz religioso que promovem valores islâmicos.

Ainda não está claro como é que os responsáveis pela emissão da pornografia acederam à rede.