Pub

Família da menina de quatro meses receia que ela não sobreviva

Uma bebé iraniana com problema cardíacos não conseguiu chegar aos Estados Unidos para realizar uma cirurgia devido às medidas anti-imigração de Donald Trump. A CNN conta que a família viajou até ao Dubai, mas foi repatriada para o Irão.

Os pais de Fatemeh tinham marcado para o próximo domingo uma reunião com médicos de Portland, Oregon, para discutir o problema cardíaco da bebé. Embarcaram para o Dubai, onde deveriam apanhar um outro avião com destino aos Estados Unidos, mas foram impedidos de o fazer e enviados de volta para Terrão com a indicação de tentaram obter um visto daí a 90 dias.

O tio da criança, Samad Teghizadeh, um cidadão norte-americano a viver em Portland, receia que esta não sobreviva tanto tempo.

O caso chamou a atenção de autoridades estaduais e federais e há advogados a tentar encontrar a melhor forma de contornar o decreto do presidente norte-americano, que proíbe durante 90 dias a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países muçulmanos, designadamente do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen.

Uma das hipóteses, se tudo falhar, será pedir o acolhimento com base num pretexto humanitário, mas mesmo assim o processo poderia demorar entre 30 e 90 dias.

A governadora do estado de Oregon já se manifestou publicamente preocupada com a situação. "Acho deplorável que uma criança que é suposto vir ao Oregon para receber tratamento médico não tenha conseguido fazê-lo", disse Kate Brown, cujo gabinete já contactou a família da bebé para apurar se pode providenciar algum tipo de auxílio médico.

A família de Fatemeh também já pediu ajuda ao senador Jeff Merkley, o qual designou uma pessoa para tentar intermediar a negociação com o departamento de imigração.

Vários médicos da Europa e Canadá já responderam positivamente a pedidos de ajuda. O caso de Fatemeh é bastante complicado, segundo avançou um advogado à CNN. Tem um defeito do septo ventricular, ou seja, um orifício entre as câmaras inferiores do coração, mas também um defeito do septo atrial.

De acordo com a informação da CNN serão necessárias pelo menos duas cirurgias para resolver os problemas cardíacos da bebé. Além do tio (irmão da mãe) também os avós maternos de Fatemeh são americanos.