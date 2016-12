Avião líbio com 118 pessoas a bordo desviado para Malta 

Pub

Um dos sequestradores diz ser pró-Kadhafi e afirma ter uma granada de mão. O A320 fazia uma ligação interna, de Sebha para Trípoli

Um avião líbio com 118 pessoas a bordo, que fazia um voo interno, foi sequestrado e desviado para Malta, onde aterrou de emergência. A notícia foi avançada pelo próprio primeiro-ministro de Malta. Segundo os media locais, dois piratas do ar ameaçaram fazer explodir o avião.

O A320 da companhia Afriqiyah Airways partiu de Sebha com destino a Trípoli, mas acabou por ser desviado para a pequena ilha, a 500 km da capital da Líbia. O avião está neste momento imobilizado na pista, rodeado de tropas.

A bordo estão 111 passageiros (82 homens, 28 mulheres e um bebé) e sete tripulantes, segundo o primeiro-ministro Joseph Muscat. As autoridades líbias já confirmaram que o avião foi desviado.

Segundo o The Times of Malta, um dos homens diz ser pró-Kadhafi e afirma ter uma granada de mão. O sequestrador diz ainda que está disposto a libertar todos os passageiros, se as suas exigências forem satisfeitas, mas ainda não se sabe que reivindicações são essas.

O The Times of Malta lembra que em 1985 o sequestro de um Boeing 737 da EgyptAir, que aterrou em Malta, terminou num banho de sangue. Há 31 anos, após 24 horas de pesadelo, comandos do Egito invadiram o aparelho e 62 pessoas morreram.

Devido ao incidente desta manhã, o aeroporto de Malta está fechado.

