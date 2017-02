Aeroporto de Hamburgo evacuado. Passageiros com dificuldades respiratórias

Pub

Cerca de 50 passageiros queixaram-se de odores estranhos e de terem dificuldade em respirar, tosse e olhos a arder

O aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foi hoje temporariamente evacuado depois de cerca de meia centena de passageiros ter apresentado sintomas de uma reação alérgica. Queixavam-se de dificuldade em respirar, de tosse e de terem os olhos a arder.

De acordo com o Bild, 53 pessoas tiveram os sintomas de irritação alérgica, tendo seis delas sido levadas para o hospital.

Todos os voos foram cancelados ou adiados entre as 12:32 e as 13:45 (hora local), segundo o Bild. As estradas de acesso ao aeroporto foram encerradas.

Há relatos, não confirmados, de que tenha sido lançado um gás através das condutas do ar condicionado.

Os queixosos foram assistidos pelas equipas de emergência que se deslocaram para o local. Centenas de passageiros tiveram de aguardar no exterior, debaixo de temperaturas negativas.

Um dos afetados pelo incidente foi o presidente do Uruguai.

O aeroporto de Hamburgo é o quinto maior da Alemanha, transportando cerca de 16 milhões de passageiros por ano.

