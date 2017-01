Pub

Vítimas eram emigrantes portugueses na Suíça. Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas com gravidade.

Nove das 25 pessoas que ficaram feridas na sequência do despiste de um autocarro hoje de madrugada em França já tiveram alta hospitalar, disse ao DN Narciso Ângelo, proprietário da empresa de autocarros Rota das Gravuras, com sede em Sebadelhe, Vila Nova de Foz Côa. Segundo o balanço provisório feito pelas autoridades, o acidente provocou quatro mortos e três feridos graves, todos emigrantes portugueses com destino a Genebra, Suíça.

O acidente aconteceu às 04:30 locais (menos uma hora em Lisboa), ao que tudo indica devido ao gelo na estrada. O autocarro partiu de Portugal a caminho da Suíça e despistou-se na Estrada Nacional 79, na direção Mâcon-Moulins, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), conhecida por ser uma estrada perigosa.

Segundo Narciso Ângelo, o filho, um dos condutores do autocarro, "já tinha feito a viagem várias vezes", pelo que "conhecia bem a estrada". O autocarro foi comprado em 2006 e costumava ser usado "no turismo em Portugal" e ao serviço das escolas, mas "uma ou duas vezes por ano" transportava emigrantes portugueses na Suíça.

A bordo seguiam pessoas do concelho de Penafiel, distrito do Porto, sendo as restantes de localidades do concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda. Narciso Ângelo diz que pelo menos três são crianças.

