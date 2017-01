Pub

Para Trump, a sua equipa tem, de longe, "o maior QI jamais reunido num gabinete". Fake news ou não, uma coisa é certa: estes são os nomeados mais polémicos em muito tempo. O republicano já presidente terá de esperar pelo fim das audições do Senado para saber se esta será ou não a equipa com a qual vai governar

Mike Pence

Vice-presidente dos EUA

Governador do Indiana até ao dia 9, Mike Pence, de 57 anos, tornou-se ontem o 48º vice-presidente dos EUA. Democrata e católico até ao início da idade adulta, teve em John F. Kennedy um dos seus primeiros heróis. Com a sua conversão ao evangelismo, na universidade, veio também a sua mudança para o campo republicano. É considerado uma escolha segura para vice de Trump, sendo elogiado pelos seus valores conservadores - como governador assinou leis a restringir os direitos LGBT, o acesso ao aborto e para evitar a ida de sírios para o seu estado.

Rex Tillerson

Secretário de Estado

Chega a líder da diplomacia norte-americana aos 64 anos, após ter feito toda a sua carreira profissional na Exxon Mobile, empresa petrolífera que liderava desde 2006. Graças a este cargo estabeleceu ligações próximas com Vladimir Putin, que o condecorou com a Ordem da Amizade em 2012, sendo contra as sanções impostas à Rússia por causa da anexação da Crimeia. Esta proximidade a Moscovo preocupa tanto democratas como republicanos.



James Mattis

Secretário da Defesa

É o primeiro general da reforma a liderar o Departamento da Defesa em 65 anos, pondo em causa a tradição norte-americana de ter um civil a controlar as Forças Armadas. Mattis, de 66 anos, conhecido pela alcunha de Mad Dog (Cão Louco), tem no seu currículo algumas declarações polémicas. É a favor de uma solução de dois Estados para o conflito entre israelitas e palestinianos e defende que o Irão é a maior ameaça para a paz no Médio Oriente.



Steven Mnuchin

Secretário do Tesouro

O seu passado como diretor do Goldman Sachs choca com o discurso anti Wall Street que Donald Trump fez durante a campanha. Com uma fortuna avaliada em 500 milhões de dólares, Mnuchin, de 54 anos, é criticado pelo seu gosto de assumir riscos e pela sua inclinação pelo secretismo. Na sua audição no Senado, na quinta-feira, foi confrontado com o facto de não ter revelado ser diretor de uma empresa sedeada nas ilhas Caimão, um paraíso fiscal.



Jeff Sessions

Procurador-geral

Sessions, de 70 anos, foi recompensado pelo seu apoio a Trump desde o início com a liderança do Departamento de Justiça. A sua controversa história em direitos civis é uma das armas que os democratas utilizam contra si. Também o perseguem os comentários racistas, que o impediram em 1986 de ser juiz.



Tom Price

Secretário da Saúde

Congressista pela Geórgia, Price, de 62 anos, é outras das escolhas polémicas de Trump. No ano passado, investiu em ações de seis empresas farmacêuticas pouco antes de promover legislação no Congresso que as beneficiava. Na sua audição no Senado, admitiu não saber o que irá substituir o Obamacare.



Ben Carson

Secretário da Habitação

Um dos candidatos derrotados por Trump nas primárias republicanas, Ben Carson, de 65 anos, fez parte da equipa de transição do agora presidente. Diz-se que lhe foi oferecido o cargo de secretário da Saúde e que o terá recusado. Nunca ocupou um cargo público e tem falta de experiência na área que vai liderar.



Andrew Puzder

Secretário do Trabalho

Diretor executivo da CKE Restaurants, uma holding de restaurantes de comida rápida, Puzder, de 66 anos, tem contra si os sindicatos por ser um rico executivo que combate o aumento do salário mínimo. É criticado por comentários politicamente incorretos sobre as mulheres e diz-se que abusou da ex-mulher.



Betsy DeVos

Secretária da Educação

A multimilionária, de 59 anos, é acusada de ter lutado toda a vida pela privatização da educação pública e minar o investimento nas escolas públicas. Na sua primeira audiência de confirmação no Senado mostrou desconhecer temas chave da pasta que vai ocupar e foi apupada pelos democratas.



Ryan Zinke

Secretário do Interior

Congressista do Montana, Zinke, de 55 anos, votou a favor de leis que enfraquecem as salvaguardas ambientais em terrenos públicos. Tomou posições favorecendo a indústria do carvão, prejudicada pela administração Obama por questões ambientais. Não é bem visto pela LCV, que apoia políticos ambientalistas.



Wilbur Ross

Secretário do Comércio

Há pouco mais de dois anos, a revista Forbes avaliava sua fortuna em 2,9 mil milhões de dólares. Ross, de 79 anos, é conhecido como o "rei da bancarrota", por causa da sua experiência em comprar empresas falidas, vendendo-as depois com lucro. É contra a entrada da China na Organização Mundial do Comércio.



John Kelly

Secretário da Segurança Nacional

O último cargo nos 45 anos de carreira militar de Kelly, 66 anos, foi à frente do Comando do Sul dos EUA, responsável pelas atividades militares do país na América Latina e Caraíbas, posto que deixou há cerca de um ano. Discordou de Obama em vários temas e alertou para a fragilidade da fronteira com o México.



Rick Perry

Secretário da Energia

É mais um nesta lista que defende a perfuração petrolífera e desconfia das alterações climáticas. O ex-governador do Texas, de 66 anos, defendeu num debate das primárias republicanas, em 2011, que o Departamento da Energia devia ser extinto. Participou na última edição do programa Dança com as Estrelas.



Elaine Chao

Secretária dos Transportes

Foi secretária do Trabalho de George W. Bush por oito anos e a primeira mulher asiática a fazer parte de um governo norte-americano. Nascida em Taiwan há 63 anos, Chao é casada com Mitch McConnell, o líder da maioria do Senado, que já avisou que não irá abster-se de votar na confirmação da mulher.



Sonny Perdue

Secretário da Agricultura

Antigo governador da Geórgia, Perdue, de 70 anos, e veterinário de formação foi conselheiro de Trump para esta área durante a campanha. Foi a última escolha governamental conhecida, anunciada dois dias antes da tomada de posse. No início das primárias republicanas era apoiante de Mike Huckabee.



David Shulkin

Secretário para os Veteranos

Na Administração Obama ocupou o cargo de vice-secretário da área da Saúde para os Veteranos, subindo agora com Trump um degrau na hierarquia. Com este cargo, Shulkin, de 57 anos, passa a liderar o maior sistema de saúde do país. Será o primeiro secretário para os Veteranos que não cumpriu serviço militar.