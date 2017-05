Pub

Começou com 34 agentes a 26 de junho de 1908. Juntou o Federal ao nome e hoje tem cerca de 35 mil funcionários.

Quando chegou à Casa Branca em janeiro de 1961, John Kennedy quis levar com ele uma equipa que simbolizasse a juventude e a mudança. Mas houve uma coisa em que não mexeu: J. Edgar Hoover, o poderosíssimo diretor do FBI. Provavelmente porque terá achado mais prudente não provocar um homem que sabia demais sobre as suas amantes e a sua infidelidade. À frente do FBI durante 48 anos - entre 1924 e 1972 -, Hoover acabou por se confundir com a agência que dirigia e que ainda hoje tem uma aura mítica, muito por culpa da televisão e do cinema.

Nascido como Bureau of Investigation a 26 de julho de 1926, a mudança de nome para Federal Bureau of Investigation (FBI) só se deu em 1935. Com as principais cidades da América a atingirem proporções enormes, naquele início de século XX a criminalidade estava a ficar descontrolada. Al Capone ainda era uma criança, John Dillinger brincava na quinta da família e nada indicada que o bebé nascido Lester Joseph Gillisse ia tornar um assassino conhecido como "Baby Face" Nelson, mas a falta de meios para combater o crime era uma das preocupações de Charles Bonaparte, o sobrinho-neto de Napoleão que o presidente Teddy Roosevelt escolheu para procurador-geral. Essa e a corrupção galopante, sobretudo a nível local.

Cansado de pedir homens emprestados ao Secret Service, uma das poucas agências federais existentes na época, Bonaparte decidiu criar a sua própria equipa de investigadores. Tudo começou no verão de 1908, com 34 agentes encarregues de investigarem casos para o Departamento de Justiça.

Se nos primeiros tempos a principal tarefa dos agentes do FBI passava muito por fiscalizar casas de prostituição, a chegada de Hoover a diretor mudou tudo. Foi ele quem tornou a agência mais, apostando nas tecnologias, criando uma base de impressões digitais e mandando construir laboratórios forenses.

Tantos anos à frente da agência secreta, deram-lhe um conhecimento ímpar da classe política cujos segredos conhecia como ninguém. Daí a sua enorme influência.

Hoje o FBI é famoso pelas suas listas dos mais procurados - onde Bin Laden teve lugar de destaque durante muitos anos após o 11 de Setembro. Empenhada na luta contra o crime, mas sobretudo contra o terrorismo e cibercrime, a agência conta com 35 mil funcionários, entre agentes no terreno, cientistas, analistas e especialistas em línguas. A sua sede fica em Washington, no edifício J. Edgar Hoover.