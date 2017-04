Pub

Explosão foi causada por "bomba improvisada" no metro. Um segundo explosivo foi encontrado depois

Uma bomba improvisada cheia de estilhaços explodiu hoje dentro de um comboio entre duas estações de metro no centro de São Petersburgo, informou o Comité Nacional Antiterrorista russo. A mesma autoridade informou que uma segunda bomba foi encontrada noutra estação de metro da cidade e desarmada.

A explosão ocorreu por volta das 14:30 (12:30 em Lisboa) entre a estação de Tekhnologichesky Institut e a de Sennaya Ploschad.

As primeiras informações davam conta de 9 mortos e pelo menos 50 feridos, mas o número de vítimas foi depois revisto em alta: 11 mortos e cerca de 40 feridos, segundo balanço ao início da noite. Sete morreram no local, uma na ambulância e as restantes já no hospital.

A polícia acredita que o ataque tenha sido cometido por dois homens e não apenas um, como foi inicialmente avançado.

A imagem de um alegado suspeito do ataque, captado por câmaras de videovigilância, chegou a ser divulgada, mas o homem veio a entregar-se às autoridades, negando qualquer relação com o ataque.

Foi ainda encontrado um segundo engenho explosivo não detonado, que foi posteriormente destruído em segurança peça polícia.

Os locais foram evacuados e todas as estações de metro da cidade foram encerradas, segundo a Interfax. Além disso, diz a Reuters, em Moscovo foi reforçada a segurança no metropolitano.

A bomba parece ter sido colocada no comboio e não detonada por um bombista suicida

Twitter

O Comité Nacional Antiterrorista anunciou que a segurança seria também reforçada em todas as instalações de transportes importantes, na sequência da explosão.

O Presidente russo, que está em São Petersburgo para uma reunião com o presidente da Bielorrússia, enviou as condolências às famílias das vítimas e afirmou que as causas da explosão ainda não foram apuradas.

No entanto, disse que neste momento todas as hipóteses estão a ser consideradas, incluindo terrorismo.

O líder da comissão de segurança na câmara alta do Parlamento russo, Viktor Ozerov, é categórico: "Todos os sinais de um atentado terrorista estão lá. O conjunto de medidas contra o terrorismo no país falhou".

Imagens da estação de Sennaya Ploshchad exibidas na televisão estatal mostram a porta de um comboio rebentada, com passageiros ensanguentados e aturdidos deitados no chão e rodeados de fumo.

A estação Tekhnologichesky Institut serve as linhas 1 e 2 do metro de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. A estação de Sennaya Ploschad é a estação seguinte na linha 2.

Nas redes sociais foram publicadas várias fotos na sequência das explosões, mostrando pessoas feridas no chão de uma das estações do centro da segunda maior cidade russa.

As imagens mostram as portas do metro danificadas, a estação envolta em fumo e algumas pessoas feridas no chão.

