Em apenas cinco minutos é possível ver inúmeros feitos, alguns muito complicados, outros muito divertidos, de pessoas sem medo de arriscar

Um vídeo criado pela página de Facebook "People Are Awesome" (Pessoas São Fantásticas), que compila uma série de momentos em que pessoas fazem coisas verdadeiramente notáveis, já tem mais de 276 milhões de visualizações na rede social desde o dia em que foi publicado: 28 de julho.

Skates, piruetas, mortais, equilíbrios que parecem impossíveis, saltos gigantes e até voar. Tudo é possível para algumas pessoas, como o vídeo demonstra.

"Best Of The Year, So Far" (melhor do ano, até agora) é o nome do vídeo que está a fascinar os internautas e, vendo as imagens, é fácil perceber porquê.