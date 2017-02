Pub

Programa "Somos Portugal" deu 2500 euros em cartão a um telespectador e logo depois retirou-o

No último domingo, Leonor Poeiras, apresentadora do Somos Portugal, da TVI, telefonou a um telespetador a informá-lo de que tinha ganho 2500 euros. Só que, logo depois, alguém o informou que, afinal, tinha sido engano e que não iria receber dinheiro nenhum. O caso, revelado hoje pelo Correio da Manhã, é o segundo no espaço de duas semanas.

Ambas as situações aconteceram no Somos Portugal, emitido aos domingos. Os telespetadores podem ligar para um número de valor acrescentado e assim candidatar-se a receber um prémio monetário em cartão (quantia só pode ser usada em pagamentos, não pode ser levantada). No início do mês registou-se o caso de um telespetador a quem ligaram a dar conta de que recebera 25 mil euros e três dias depois voltaram a ligar a informar que tinha havido "um lapso" na marcação do número de telefone, devido à troca de um dos dígitos do contacto do verdadeiro premiado.

A TVI disse que aquele tipo de lapso nunca ocorrera em seis anos de programa. Só que hoje o CM avança que no domingo aconteceu uma situação semelhante, desta vez com um prémio de 2500 euros. A retificação foi feita no mesmo telefonema em que Alexandre Assalino, 86 anos, da Figueira da Foz, soube que tinha ganho.