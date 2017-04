Pub

Zeke Smith não queria divulgar que é transgénero

Um concorrente do 'reality show' Survivor: Game Changers revelou para as câmaras que outro participante do programa de televisão é transgénero, sem o consentimento do último. O episódio em que Jeff Varner revela o segredo que Zeke Smith lhe tinha contado em privado foi para o ar esta quarta-feira nos Estados Unidos e está a causar polémica.

"Há fraude aqui", disse Varner durante um excerto do programa, antes de perguntar a Smith: "Porque não disseste a ninguém que és transgénero?".

Nas redes sociais, várias pessoas criticaram a atitude de Varner, que pediu entretanto "as mais sinceras e sentidas" desculpas num comunicado publicado no Twitter, admitindo que foi a "pior decisão" da sua vida.

Os outros concorrentes também defenderam Smith e disseram que Varner agiu mal. Smith contou ao outro concorrente que é transgénero em privado e não tinha intenções de revelar isto ao público.

Num texto publicado no Hollywwod Reporter após a emissão do episódio, Smith diz que não queria que as pessoas soubessem e que, ao chamá-lo de falso, Varner invocou "um dos mais odiosos estereótipos contra pessoas transgénero".

"Um estereótipo que é frequentemente usado como justificação para a violência e até homicídio", continuou Smith.

"Varner disse que não sou realmente um homem que vive como o seu eu autêntico. É um truque nefasto. Na verdade, ao ser Zeke, o homem, estou a ser o mais honesto possível, tal como todos os transgénero que vivem as suas vidas", continuou o concorrente.

Smith não acredita que Varner, que é homossexual, tenha revelado o seu segredo porque odeia pessoas transgénero. "Acho que ele esperava que outros acreditassem que as pessoas transgénero são falsas. O que é bom é que ninguém o fez", continuou Smith. "O importante é que as pessoas vejam que ele perdeu a batalha. O ódio perde sempre", concluiu.