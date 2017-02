Pub

Série conta a história de um casal e dos três filhos (um deles adotivo), em diferentes fases das suas vidas

A série aclamada nos Estados Unidos This is us estreia-se em Portugal na quinta-feira, no canal Fox Life, às 22:20, depois de ter sido nomeada para os Globos de Ouro como melhor série do ano, na categoria drama.

Após ter conquistado fãs nos Estados Unidos, esta série familiar, do género comédia dramática, criada por Dan Fogelman, argumentista de Amor, Estúpido e Louco, estreia-se agora em Portugal, prometendo muitas lágrimas e um enredo "inteligente e provocador", sobre um grupo de pessoas e a forma como as suas vidas se cruzam.

A série, que começou a ser exibida em setembro nos Estados Unidos pela emissora NBC, conta a história de um casal, Jack Pearson (Milo Ventimiglia) e Rebecca Pearson (Mandy Moore), e dos três filhos (um deles adotivo), em diferentes fases das suas vidas.

Trata da evolução da vida do casal e dos filhos (em crianças, em adolescentes e já em adultos), mas sem um percurso temporal linear.

O primeiro episódio mantém a aceleração emocional, desde a primeira cena, marcada pela melancolia da música Dead with dignity, de Sufjan Stevens, até ao final, com o tema Watch me, de Labi Siffre.

Em uma hora, o episódio mostra nascimento, morte, união, crise de carreira, autodecisões, autoafirmações, reconciliações, puxando ao sentimento, mas sem ser lamechas, conforme descrevem críticos em publicações como The New York Times, The Guardian ou a Variety.

No dia do 36.º aniversário de Jack, a mulher, Rebeca, grávida de trigémeos, dá à luz Kate e Kevin, tendo o terceiro filho nascido morto.

O casal decide então adotar outro recém-nascido (Randall), que fora abandonado no mesmo dia e levado para o hospital.

Na série, porém, quando aparecem pela primeira vez, Jack, Kate, Kevin e Randall estão a celebrar o 36.º aniversário e estão a atravessar alguns dramas nas suas vidas.

Segundo a FOX, os episódios oscilam entre as histórias do passado e do presente das personagens.

Os 'flashbacks' passam-se em Pittsburgh, ao passo que o presente é dividido entre Los Angeles, Nova Jérsia e Nova Iorque.

A série já tem garantida continuação para a segunda e terceira temporadas.