A canção "Amar a Dois", interpretada por Salvador Sobral e composta pela irmã Luísa Sobral, está em quinto lugar entre as 43 que vão a concurso em maio em Kiev, na Ucrânia

O tema vencedor do Festival RTP da Canção e que representará Portugal no certame europeu está entre os favoritos à vitória. De acordo com o site Eurovision World, que reúne as apostas internacionais ao favorito a vencer a Eurovisão, Amar pelos Dois é a 5ª canção preferida, entre 43, das que à Eurovisão, em maio, em Kiev.

Já no dia seguinte ao da sua vitória no 51º Festival RTP da Canção, no passado dia 5, a interpretação de Salvador Sobral da música composta pela irmã, Luísa Sobral, subiu quase 20 posições no ranking. Estava então na 8.ª posição.

Esta é a primeira vez que uma música nacional está tão bem classificada na tabela de apostas e preferências. À frente de Portugal está o tema de Itália, em primeiro lugar, seguida da Bélgica, Suécia e Rússia.

Desde 2010 que um tema português não passa à final da Eurovisão.

Salvador Sobral, de 27 anos, viu também o seu álbum de estreia, Excuse Me, lançado em agosto do ano passado, disparar na tabela de vendas de discos no iTunes em Portugal, integrando o atual top 3 na plataforma.