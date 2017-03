Pub

O representante português na Eurovisão tem subido nas apostas internacionais à vitória do concurso e viu o seu disco de estreia, lançado há um ano, entrar no top cinco do iTunes

No dia seguinte ao da vitória no 51.º Festival RTP da Canção, Salvador Sobral subiu quase 20 posições no ranking que reúne as apostas internacionais ao favorito a vencer a Eurovisão, que o site de fãs Eurovision World divulga, estando atualmente na 8.ª posição.

O cantor de 27 anos, que levará a Kiev, na Ucrânia, o tema Amar Pelos Dois, com letra e composição da irmã, Luísa Sobral, viu também o álbum de estreia, Excuse Me, editado há um ano, disparar na tabela de vendas de discos no iTunes em Portugal, integrando o atual top cinco nesta plataforma.

Depois de a sua atuação na primeira semifinal do festival se ter tornado viral nas redes sociais, somando quase meio milhão de visualizações, o representante português de 2017 na Eurovisão é esta segunda-feira um dos assuntos mais comentados no Twitter no nosso país.

Já este sábado, o ex-concorrente da terceira temporada de Ídolos (SIC, 2009) viu o seu concerto no Centro Olga Cadaval, em Sintra, esgotar. "Jamais tinha esgotado um concerto. E quando cantei este tema [Amar Pelos Dois], as pessoas cantaram, que é uma coisa que eu nunca pensei que acontecesse nos meus concertos", disse aos jornalistas no final da cerimónia deste domingo.