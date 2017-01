Pub

O advogado confirma que vai deixar de ser comentador no programa da SIC Notícias

Rogério Alves está de saída do programa O Dia Seguinte, emitido às segundas-feiras na SIC Notícias. O advogado confirmou ao DN que vai abandonar o espaço, mas adiou esclarecimentos para um contacto posterior. O jornal O Jogo avança, no entanto, que por trás desta decisão estão algum cansaço e o desejo de manter neutralidade durante as eleições que vão decorrer no Sporting a 4 de março.

De acordo com a mesma fonte, o lugar de Rogério Alves no programa será preenchido por Paulo Farinha Alves, advogado arguido no processo 0 Negativo, cujo escritório foi alvo de buscas por parte das autoridades.

Apresentado por Paulo Garcia, o programa conta com Rui Gomes da Silva e José Guilherme Aguiar como comentadores, um pelo Benfica e outro pelo FC Porto. Rogério Alves era o defensor das cores do Sporting.