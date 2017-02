Pub

Depois do sucesso do vídeo holandês, o programa "5 Para a Meia-Noite" fez uma versão sobre Portugal.

"Entendemos que seja a América primeiro, mas podemos pelo menos pedir que a Holanda venha em segundo? Pode ser?", pedia o vídeo humorístico elaborado pelo programa Zondag Met Lubach, do canal de TV holandês VPRO, que se tornou um sucesso no YouTube. Mas o "5 Para a Meia-Noite", da RTP1, contra-atacou, dizendo a Donald Trump "que se lixem os holandeses! São mais laranjas do que você. Portugal, segundo".

No vídeo de quase cinco minutos, lembra-se que o nosso primeiro rei lutou contra a própria mãe "uma autêntica cabra" e "expulsou os árabes daquela que viria a ser a nossa terra". E alega-se que Afonso Henriques daria um ótimo secretário da Defesa: "Mas já morreu. Pena."

O vídeo fala também da vitória de Portugal no Europeu de Futebol ("o verdadeiro futebol, não o soccer"), da palavra "saudade" e do fado, de Tino de Rans e da "geringonça", e até de José Sócrates: "Pode levá-lo para ajudar a construir o muro. Sem custos. Leve-o. Ele diz que é engenheiro."