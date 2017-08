Pub

Pacheco Pereira, que é comentador e fundador do programa "Quadratura do Círculo" na SIC Notícias, estreia um novo programa na TVI24 em setembro.

"A TVI24 inicia uma colaboração regular com a Associação Cultural Ephemera e José Pacheco Pereira, a qual se traduzirá sobretudo na emissão de um programa de autor que dará a conhecer aos espectadores o mais público dos arquivos privados de Portugal", diz um comunicado enviado pela estação de televisão às redações.

O arquivo em causa reúne panfletos, livros, filmes, fotografias e outros objetos está na vila ribatejana da Marmeleira e foi iniciado pelo historiador José Pacheco Pereira.

A recolha de material e visibilidade do arquivo intensificou-se nos últimos anos. Primeiro com a constituição da Associação Cultural Ephemera e, mais recentemente, com o contacto, em vários pontos do país, para a entrega de mais material e espólios.

Parte da coleção incide sobre documentação relacionada com os vários momentos eleitorais, Recentemente, a Ephemera lançou um apelo para que todas as pessoas recolham e entreguem material das eleições autárquicas que se realizam a 1 de outubro.

