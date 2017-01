Pub

O seu Diário de Notícias volta a ter edição no dia 1 de janeiro

Este domingo, 1 de janeiro de 2017, o DN está nas bancas. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, o Diário de Notícias volta a ter edição no primeiro dia do ano.

Além do noticiário do dia, neste número o leitor encontra trabalhos sobre os desafios que 2017 traz no plano político. Há também reportagens especiais e opinião que importa.

No plano desportivo, craques dos três grandes entrevistam para o DN os miúdos do Benfica, do Sporting e do FC Porto que estão a dar que falar.

E a nível internacional, todo o destaque vai para o novo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com a revista Notícias Magazine a dedicar-lhe toda a edição deste dia.

Aliás, em 2017 estaremos todos os dias nas bancas. O preço de capa, de segunda a quinta-feira, não será alterado, mas ao fim de semana, com mais e melhores conteúdos, terá um pequeno acréscimo de 10 cêntimos. Isto num jornal renovado, com nova organização: