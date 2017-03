Pub

A Turner Entertainment e a Warner Bros. estão a preparar-se para lançar um serviço de streaming de desenhos animados. Na biblioteca vão estar inicialmente mais de mil episódios dos "Looney Toons" e outras animações

Saudades de clássicos como Scooby Doo, Tom & Jerry, Bugs Bunny e Os Flintstones? A Turner Entertainment, empresa que pertence ao grupo Warner Bros, vai lançar brevemente um serviço de transmissão de conteúdos, possivelmente semelhante à Netflix, mas para criações dos Looney Toones e outras animações da empresa Metro Goldwyn Mayer (MGM)

A plataforma chama-se Boomerang, nome que provém já do canal da Turner Entertainment criado em 2000, e procura construir uma biblioteca com mais cinco mil conteúdos de desenhos animados, começando com cerca de mil episódios. De momento, o site apresenta apenas um saltitante Bugs Bunny, entre outras personagens da coleção.

A ideia dos responsáveis da plataforma de streaming é também lançar uma aplicação móvel, para tablet e smartphone, correspondendo à procura do mercado de ver "séries quando se quiser e onde quiser." Sem data de lançamento nem se vai estar inicialmente disponível em território nacional, a publicação Mashable avança com o valor quase cinco euros mensais para uma experiência de visualização sem anúncios.