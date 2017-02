Pub

A mãe de Madeleine McCann integra um grupo coral composto por familiares de pessoas desaparecidas. O programa deverá ir para o ar no canal inglês ITV em maio, coincidindo com os dez aos do desaparecimento da jovem na Praia da Luz, no Algarve

Kate McCann integra o The Missing People Choir, grupo coral composto por familiares de pessoas desaparecidas e um dos concorrentes ao concurso de talentos Britain's Got Talent.

De acordo com a imprensa britânica, a audição aconteceu no passado domingo e deverá ser emitida pelo canal ITV em maio. Fará exatamente no dia 3 deste mês dez anos que Madeleine McCann, a filha de Kate e Gerry McCann, desapareceu na Praia da Luz, no Algarve. Tinha na altura quatro anos e o caso está por resolver.

De acordo com o The Sun, Kate McCann e o grupo, de qual é mentora, interpretaram o tema I Miss You e em palco foram projetadas imagens de algumas das pessoas desaparecidas. O jornal avança ainda que Amanda Holden e Alesha Dixon, duas das juradas ao lado de Simon Cowell e David Walliams, ficaram "particularmente emocionadas" com a atuação. "Elas disseram que o grupo é uma inspiração. O grupo afirmou que só atuaram juntos sete vezes", conta ao The Sun uma das pessoas que esteve na audiência.

As audições para a 11ª temporada do formato aconteceram no The Palladium, em Londres.

Os McCann perderam esta semana o recurso no Supremo Tribunal de Justiça contra o ex-inspetor da PJ Gonçalo Amaral. Em causa, uma decisão do Tribunal da Relação, de abril do ano passado, que tinha considerado que Amaral agiu "licitamente" ao escrever no seu livro A Verdade da Mentira.