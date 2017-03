Pub

João Manzarra é o apresentador escolhido para o novo programa que vai substituir "Agarra a Música" nas noites de domingo da SIC. A estreia do "talent show" musical está prevista para o início do mês de abril

A estação de Carnaxide prepara a todo o gás o novo formato para o horário nobre das noites de domingo. O novo talent show que vai ocupar o lugar do programa Agarra a Música, que termina no dia 26 de março, vai ser apresentado por João Manzarra.

Just Duet - O Dueto Perfeito é um caça talentos musical que será produzido pela FremantleMedia Portugal, responsável por programas como Ídolos ou Factor X. Segundo confirmou o nosso jornal junto de uma fonte ligada ao projeto, o formato terá quatro jurados, que serão também mentores dos concorrentes. Numa fase avançada do programa, os mentores vão cantar com os candidatos.

O novo talent show da SIC contou, até hoje, com uma edição na Indonésia, sendo que o vencedor do programa conquistou a oportunidade de gravar um disco com um dos jurados do formato.

Para além deste novo projeto, João Manzarra tem em mãos o desafio de apresentar, pela primeira vez, a edição deste ano dos Globos de Ouro, que acontece em maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O apresentador sucede a Bárbara Guimarães, que foi a anfitriã da cerimónia nos últimos 11 anos.