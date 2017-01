Pub

A história já foi até partilhada por um dos atores mais queridos da versão cinematográfica da saga, Ian McKellen

Uma idosa brasileira rezou todos as noites, durante meses, em frente a um boneco da saga Senhor dos Anéis, convencida de que se tratava de uma imagem de Santo António. A história deu a volta ao mundo e foi até partilhada por um dos atores mais queridos da versão cinematográfica da saga, Ian McKllen, o feiticeiro Gandalf.

Foi a maquilhadora Gabriela Brandão quem revelou o equívoco na sua página no Facebook. "A bisavó da minha filha anda a rezar todas as noites para o Santo António, no entanto, olhando mais de perto...". E depois publicou imagem do "santo" em causa, nada mais, nada menos do que Elrond, personagem da saga, interpretada por Hugo Weaving na adaptação cinematográfica dos livros de Tolkien.

Gabriela Brandão contou ainda que foi difícil convencer a senhora a desfazer-se do boneco e que esta só ficou convencida quando a família lhe ofereceu um Santo António de verdade.