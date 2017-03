Pub

Violeta Santos Moura é uma das 34 mulheres fotojornalistas "merecedoras de reconhecimento" para a publicação norte-americana

A fotojornalista portuguesa Violeta Santos Moura é uma das "34 vozes de todo o mundo" eleitas por um painel de especialistas escolhido pela revista norte-americana Time. A eleição surge depois de Kira Pollack, diretora de fotografia da publicação e uma das juradas da edição deste ano do concurso World Press Photo, ter ficado "chocada ao descobrir que, nos últimos dez anos, o número de mulheres participantes neste prémio rondou os 15%".

"O mês de março é historicamente o mês da mulheres e na atual época política e social, é hoje mais importante do que nunca mostrar a perspetiva das mulheres", diz Pollack no texto de apresentação das mais de três dezenas de profissionais distinguidas. "A Time abordou as mais aclamadas fotojornalistas, curadoras e diretoras de fotografia na indústria e pediu-lhes que selecionassem uma fotojornalista que encarassem como merecedora de reconhecimento. O resultado é uma coleção impressionante de trabalhos brilhantes de todo o mundo. Para mim, esta lista inclui fotojornalistas que nunca conheci e que fiquei encantada por descobrir", acrescentou.

Violeta Santos Moura, freelancer que já cobriu o conflito israelo-palestiniano, é descrita como tendo um "ponto de vista único" que "ajuda a elaborar uma variedade de assuntos que levam o observador ao clímax visual das suas imagens".

A fotógrafa israelita Tali Mayer, que assina o texto que explica a escolha da portuguesa nascida em Vila Real, refere ainda que o trabalho de Santos Moura "capta os ventos silenciosos da mudança na sociedade israelita".