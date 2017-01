Pub

"American Crime Story" vai abordar o escândalo sexual que envolveu Bill Clinton e Monica Lewinsky numa das futuras temporadas. Para já, o furacão Katrina e o assassinato de Versace são os próximos temas da série

O escândalo sexual que envolveu Monica Lewinsky e o antigo presidente norte-americano Bill Clinton, tornado público em 1998, será analisado numa futura temporada de American Crime Story, avança a imprensa internacional especializada.

Os produtores da série, a FOX e a FX já terão adquirido os direitos do livro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, do autor Jeffrey Toobin, que servirá de base para o argumento desta produção televisiva.

Não se sabe, contudo, quando irá estrear a temporada sobre Lewinskiy e Clinton, uma vez que os estúdios responsáveis já têm a segunda e terceira temporadas de American Crime Story em desenvolvimento.

As consequências do furacão Katrina, que destruiu a cidade de Nova Orleães em 2005 e o assassinato de Gianni Versace são, respetivamente, os temas retratados nas próximas levas de episódios, que só devem chegar à televisão em 2018, segundo John Landgraf, diretor executivo da FX.

American Crime Story estreou-se no ano passado, com o caso do julgamento de O.J. Simpson, baseado no livro The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson.

A primeira temporada da série foi aclamada pela crítica, arrecadando nove estatuetas Emmy, e foi também a principal vencedora dos recentes Globos de Ouro no que toca à televisão. Ryan Murphy, criador de Nip/Tuck, Glee e American Horror Story, continua como produtor executivo da série.