Atriz será à jurada convidada da segunda gala do programa "Got Talent Portugal"

Daniela Ruah está de regresso à televisão nacional. Não, não é para nenhum filme ou novela, mas sim para ser a jurada convidada da segunda gala do "Got Talent Portugal", no próximo domingo.

A atriz, de 33 anos, aceitou o convite da RTP para fazer parte do júri, e vai avaliar prestações juntamente com os jurados residentes: Manuel Moura dos Santos, Cuca Roseta e Pedro Tochas.

De acordo com o Jornal de Notícias, Daniela Ruah vai avaliar os concorrentes que estão nas meias-finais durante uma pausa nas gravações de "Investigação Criminal: Los Angeles", que só são retomadas em agosto.

Joaquim Monchique foi o convidado do painel de júris na primeira gala, que ocorreu no passado domingo.