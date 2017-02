Pub

Alberto João Jardim é o principal convidado da última edição da revista mensal de Cristina Ferreira, que chega ao fim dois anos depois do seu lançamento.

A capa da última edição da revista Cristina tem Alberto João Jardim como o principal convidado. A apresentadora da TVI, que está de férias na Tailândia há uma semana, partilhou nas redes sociais a primeira página da publicação, que termina com o fim da parceria entre Cristina Ferreira e o grupo Masemba.

Dois anos depois de ter chegado às bancas, o último número é colocado à venda esta segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa, Rita Pereira, Sofia Ribeiro, Ricardo Araújo Pereira, Simone de Oliveira, Manuel Luís Goucha e Ricardo Quaresma, entre outros, já protagonizaram capas da revista mensal.

A Masemba frisou que a parceria chegou ao fim "por mútuo acordo" e frisou que as vendas não terão sido a razão para o fim da publicação. "A revista Cristina foi o projeto editorial com maior sucesso em Portugal nos últimos dois anos, tendo sido seguramente o título mais impactante lançado na última década. Tratou-se de um título rentável desde o número 1", lê-se no comunicado.

