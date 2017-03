Pub

Os atores Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan e o produtor Greg Nicotero, da série "The Walking Dead", estão esta quarta-feira em Lisboa e falaram ao DN.

"Ainda não conseguimos ver nada de Lisboa, mas talvez consigamos dar um passeio esta tarde", explica ao DN Jeffrey Dean Morgan, o novo vilão de The Walking Dead, Negan, na visita de alguns dos atores da série a Portugal, esta quarta-feira. "Estamos ansiosos para conhecer os fãs portugueses", acrescenta, referindo-se ao encontro com o público, de entrada grátis, que decorre ao final da tarde desta quarta-feira no Teatro Tivoli, em Lisboa.

Com ele estão o ator Norman Reedus (Daryl na trama) e Greg Nicotero, produtor executivo da série exibida em Portugal na Fox. A eles juntar-se-á, entretanto, o protagonista da trama criada por Robert Kirkman, e que colocou os zombies de novo na moda.

Sobre o fenómeno em que se tornou The Walking Dead, mundo fora, Norman Reedus explica: "Existe aqui uma excelente história. Há personagens construídas com muito trabalho e dedicação e com as quais o público se pode identificar. Aliás, o público tem crescido ao mesmo ritmo delas", diz o ator ao DN. Mas não só. Jeffrey Dean Morgan adianta que a série sobre um grupo de sobreviventes num ambiente apocalíptico "é um espelho do que acontece no mundo", conta.

De passagem por Lisboa a propósito da The Walking Dead Euro Tour, que os levará a várias capitais da Europa para promover a sétima e atual temporada da série, Greg Nicotero faz um balanço positivo da experiência até agora. "Esta série está a dar-me a oportunidade de ver o mundo e ir a sítios que nunca tinha ido. Quando soube desta digressão e de locais como Amesterdão ou Lisboa, disse logo: 'Contem comigo!'", ri-se o produtor e responsável pela caracterização dos zombies.

Leia as entrevistas exclusivas ao DN na edição em papel desta quinta-feira.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.