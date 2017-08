Pub

O SUV T-Roc poderá reforçar liderança do mercado da fabricante alemã, defendem analistas

A Volkswagen apresenta hoje oficialmente o T-Roc, o utilitário desportivo (SUV) que já está a ser produzido na fábrica da Autoeuropa, em Palmela. A partir das 19.00, no Lago de Como, perto de Milão (Itália), a marca alemã vai mostrar as primeiras imagens do novo modelo, considerado estratégico para a VW, segundo os analistas contactados pelo DN/Dinheiro Vivo. Tudo isto a uma semana da greve marcada na fábrica portuguesa.

"O T-Roc é claramente um modelo estratégico para a Volkswagen, ao ser disponibilizado numa ampla gama de motores, e deverá ser crucial para reforçar a liderança da marca na Europa. Distingue--se por ser compacto e claramente urbano, sendo mais pequeno e barato do que outros SUV existentes no mercado. É uma aposta clara num público jovem e urbano e uma tentativa de atrair a geração millennial [entre os 18 e os 35 anos]", assinala Steven Santos, gestor do BiG. Além de atrair esta nova geração de clientes, o novo modelo também poderá permitir uma "subida das ações" da VW, abaladas pelo escândalo do dieselgate, acrescenta João Tenente, gestor da XTB.

O novo SUV irá competir com modelos como o Nissan Juke, o Renault Captur ou mesmo o Seat Arona, do próprio grupo Volkswagen. O novo modelo fabricado na Autoeuropa deverá ter um preço base de 25 mil euros e deverá contar com versões a gasolina, gasóleo e híbrido plug-in (ligado à corrente).

"Este modelo preenche um vazio na oferta da Volkswagen no segmento dos crossover, que tem crescido rapidamente a nível mundial. Estes veículos conseguem proporcionar mais espaço aos passageiros mas com a mesma plataforma de base de um carro mais pequeno", assinala Anna-Marie Baisden. A especialista do BMI Research acrescenta que a marca alemã "não tem tido um SUV para os principais mercados, pelo que este será um modelo importante na estratégia" do grupo.

A apresentação do T-Roc decorre a uma semana da greve na Autoeuropa. Para 30 de agosto está prevista uma paralisação de 24 horas na fábrica de Palmela em protesto contra a alteração nos horários de trabalho a partir de 2018. A administração da empresa, liderada por Miguel Sanches, pretende que a fábrica funcione em 18 turnos, seis dias por semana, para conseguir fabricar 240 mil veículos por dia.

Os operários recusaram o acordo assinado entre a comissão de trabalhadores e a administração, que previa um bónus de 175 euros mensais e o aumento mínimo de salário de 16%. Os sindicatos propuseram a criação de um novo turno ao fim de semana. Para segunda-feira estão agendados dois plenários de trabalhadores na fábrica de Palmela e que poderão ser decisivos para uma possível retirada do pré-aviso de greve.

A Autoeuropa, para produzir o T-Roc, recebeu um investimento de 677 milhões de euros na instalação de uma nova plataforma multimodal, que permite a produção de vários modelos. A fábrica representa hoje 1% da riqueza (PIB) gerada por Portugal.