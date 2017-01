Pub

O vinho domina 88% da indústria, 52% do volume de negócios e 64% do número de pessoas ao serviço, revelam dados do Banco de Portugal.

A indústria das bebidas em Portugal contava com perto de mil empresas em 2015, sobretudo microempresas. Destas, 88% pertenciam ao segmento do vinho e 17% integravam o setor exportador. Os dados são do Banco de Portugal, que divulgou hoje a 27.ª edição do "Estudos da Central de Balanços", referente à indústria de bebidas. O setor representa 0,3% do total de empresas, 1% do volume de negócios e 0,5% do número de pessoas ao serviço.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia