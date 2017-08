Pub

Embarcação fabricada em Viana do Castelo deverá custar entre 70 e 100 milhões de euros

O arranque do negócio dos cruzeiros de expedição na Antártida de Mário Ferreira vai contar com os motores da Rolls-Royce. A marca britânica confirmou esta quinta-feira o acordo com a WestSea Yard, do grupo Martifer, e que vai construir o barco MS World Explorer. Este será o primeiro navio do novo negócio de Mário Ferreira e deverá ficar concluído em outubro de 2018.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia