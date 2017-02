Pub

Joaquim Furtado, Fernando Alves e Luís Paixão Martins vão lembrar os momentos mais importantes da rádio em Portugal

Na segunda-feira, 13 de fevereiro, a TSF vai fazer uma emissão especial em direto do NewsMuseum. A partir das 8h, vai decorrer uma homenagem para celebrar o "Dia Mundial da Rádio" na cabine de rádio do espaço interativo sobre média e comunicação, que localiza-se no centro histórico da vila de Sintra.

