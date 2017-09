Pub

Companhia aérea portuguesa leva três aviões da sua frota para demonstrações de baixa altitude

Oito anos depois da última edição, as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia voltam a parar para receber os melhores pilotos da aviação desportiva que competem pelo título de melhor do mundo. Mas não só.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia